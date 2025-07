Unicredit-Bpm lettera dell' Ue all' Italia Salvini | Non rompano le scatole

C'è una novità importante sul fronte dell'acquisizione del Banco Bpm. La Commissione europea ha inviato una lettera all'Italia in cui esprime il proprio parere preliminare secondo cui il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2025, che impone determinati obblighi all'entità risultante dalla fusione derivanti dall'acquisizione di Banco Bpm, "potrebbe costituire una violazione dell'articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni e di altre disposizioni del diritto dell'Ue". Lo ha reso noto il portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing quotidiano a Bruxelles.

