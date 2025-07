Casa abusiva costruita in una scuola a Torre del Greco | scatta l'abbattimento

La costruzione, completamente abusiva, era stata realizzata all'interno del complesso scolastico "Scuola Paradiso dei Bimbi" a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monteverde, la scuola chiusa da cinque anni è ancora preda del degrado. I residenti temono un'occupazione abusiva - Prosegue l'incertezza intorno all'edificio scolastico di via Fabiola 15 a Monteverde nuovo. L'ex istituto "Fabrizio De Andrè" è stato chiuso nel 2020 per problemi strutturali, e oggi versa in uno stato di abbandono, oggetto di atti vandalici e ingressi abusivi.

La villetta di 140 metri quadrati si trovava nel complesso scolastico Scuola Paradiso dei bimbi

