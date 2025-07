Allen dimesso dall' ospedale come sta il bambino ritrovato a Ventimiglia La tenerezza delle prime parole alla mamma e i biscotti | Aveva fame

Allen Bernard Ganao è stato dimesso dall'ospedale Gaslini diffuso di Imperia dove era stato ricoverato nella mattinata di domenica 13 luglio. Il bambino di 5 anni era scomparso.

Allen potrebbe essere dimesso oggi, il bimbo ritrovato a Ventimiglia sta bene - (Adnkronos) – Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni ritrovato ieri mattina dopo quasi 40 ore passate all’addiaccio nei boschi di Latte, frazione di Ventimiglia, potrebbe uscire oggi, lunedì 14 luglio, dall’ospedale.

