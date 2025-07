Kostic Juventus giorni di riflessione alla Continassa sul futuro del serbo | il Mondiale per Club non ha spazzato via tutti i dubbi Ultime

Kostic Juventus, giorni di riflessione alla Continassa sul futuro del serbo: il Mondiale per Club non ha spazzato via tutti i dubbi. Gli aggiornamenti. Il futuro di Filip Kostic, esterno mancino classe 1992 rientrato alla base dopo il prestito al Fenerbahce, è uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus. Il club non ha ancora preso una decisione definitiva: il giocatore potrebbe rientrare a Torino e restare nella rosa di Igor Tudor, oppure essere ceduto nuovamente, considerando che il suo percorso con la maglia bianconera non ha mai trovato una stabilitĂ con continuitĂ . Kostic ha vissuto anni altalenanti con la Juve.

Mercato Juventus, da Rugani a Kostic: i possibili "rinforzi" per il Mondiale per Club. La situazione nome per nome dei bianconeri al rientro dai prestiti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, chi rientra dai prestiti per il Mondiale per Club? La situazione nome per nome in casa bianconera.

Juventus, Kostic e Rugani di ritorno per il mondiale per club - Rinforzi per il Mondiale per Club Filip Kostic e Daniele Rugani saranno a disposizione della Juventus per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Kostic annuncia: «Futuro? Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane, poi…» - di Redazione JuventusNews24 Kostic: «Tornerò alla Juve e giocherò il Mondiale per Club». L'annuncio del laterale serbo in prestito al Fenerbahce: cosa ha detto.

