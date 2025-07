Studenti che rifiutano l’orale di maturità | protesta o furbata?

di Davide Trotta* A conclusione di un nuovo ciclo di maturità è tempo di bilanci e la notizia che si è guadagnata l’onore delle cronache in questi ultimi giorni è l’ondata – o meglio ondina – di neo Masanielli veneti che, quale atto di protesta contro una scuola per loro inadeguata, hanno ritenuto opportuno non sottoporsi alla prova orale. A oggi sono già tre i casi, unicum nella storia della scuola italiana fino a oggi, il che impone alcune riflessioni. Muovo da un dato certo: ormai essere bocciati alla maturità è impresa da guinness, non ci riesce più nessuno, a giudicare dalle percentuali bulgare del 2024, per cui il 99,8% degli studenti ammessi ottiene l’ambito titolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studenti che rifiutano l’orale di maturità: protesta o furbata?

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

Maturità, quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore” - È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”

Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano - Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce.

Gianmaria Favaretto, lo studente che si è rifiutato di sostenere l'orale alla maturità: «Valditara vuole bocciare chi protesta? Così è violento. Sono deluso dagli adulti, a scuola non c'è rispetto»; Scena muta alla Maturità, alla protesta degli studenti il ministro risponde: «Bocciateli»; Maturità, la protesta degli studenti all'orale si allarga: un altro caso in Veneto. Frassinetti: Bene Valditara, rifiutarsi è una ribellione comoda, svilisce il sistema.