Pattinaggio successo per le giovani atlete di San Casciano ai campionati nazionali

San Casciano (Firenze), 14 luglio 2025 -Nonostante le difficoltà , Asd Pattinando Raggiunge la vetta ai Campionati Nazionali. Non si arrende dunque l'Asd Pattinando, la nota società di pattinaggio artistico che, dopo vent'anni di attività e dieci di agonismo, ha raggiunto l'apice della sua storia ai recenti Campionati Nazionali FISR. Un risultato straordinario che dimostra il profondo supporto tecnico ed emotivo fornito alle sue atlete, le quali sono riuscite a dare il massimo delle loro prestazioni nonostante le grandissime difficoltà dovute alla mancanza di spazi adeguati. "Abbiamo vissuto momenti davvero devastanti!" racconta un portavoce della società . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, successo per le giovani atlete di San Casciano ai campionati nazionali

