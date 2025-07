la tradizionale parata del 14 luglio a parigi giorno di festa nazionale per ricordare la presa della bastiglia che diede inizio alla rivoluzione francese

P arigi, 14 lug. (askanews) – Come da tradizione, il presidente francese, Emmanuel Macron, visita la Tomba del Milite Ignoto sotto l’Arco di Trionfo prima della parata del 14 luglio a Parigi. Leggi anche › L’ecoansia non serve a difendere l’ambiente. Seguiamo l’esempio di Parigi Di fronte a “un mondo piĂą brutale”, la parata vede la partecipazione di soldati francesi “pronti a partire” per le operazioni, il giorno dopo l’annuncio dell’aumento della spesa per la difesa, scrive Afp. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Emmanuel Macron alla Tomba del milite ignoto per la parata del 14 luglio iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

