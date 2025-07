Loro Piana sotto amministrazione giudiziaria | Giacche da 100€ vendute a 3mila

Nuovo caso di sfruttamento nella moda internazionale. Si tratta del quinto caso di misura di prevenzione che colpisce un colosso della moda fra 2024 e 2025 dopo le vicende che hanno coinvolto Alviero Martini spa, Armani Operations, Manufactures Dior e Valentino Bags Lab. Il Tribunale di Milano ha così disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana spa, brand vercellese del lusso controllato dalla multinazionale francese della moda LVMH MoĂ«t Hennessy Louis Vuitton SE, per aver instaurato "stabili rapporti" di lavoro "con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori" e agevolato "colposamente" il caporalato cinese lungo la filiera della lavorazione del cashmere in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Loro Piana sotto amministrazione giudiziaria: “Giacche da 100€ vendute a 3mila”

