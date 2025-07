Mondiale per Club oltre 100 milioni per il Chelsea | gli incassi di Inter e Juve

Mondiale per Club, il Chelsea campione ha incassato oltre 100 milioni di euro: quali sono i guadagni di Inter e Juventus nella manifestazione Il Mondiale per Club fa ricco chi vi partecipa. Un assunto che sappiamo fin dal primo giorno. Ecco perché i top club hanno onorato l’impegno al massimo della possibilità e, prim’ancora, hanno tentato di tutto per prendervi parte. Una torta bella grossa, con fette succulente. Ma è andata davvero così? Essendo una competizione ad eliminazione, chi è andato il più avanti possibile ha naturalmente guadagnato di più. E così il Chelsea che si è laureato Campione del mondo, ha incassato la bellezza di 114,6 milioni di euro: non proprio due spiccioli, considerato come i Blues siano stati protagonisti di una campagna acquisti che ha visto il recente ingaggio di Joao Pedro per una cifra di circa 70 milioni di euro dal Brighton. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mondiale per Club, oltre 100 milioni per il Chelsea: gli incassi di Inter e Juve

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

