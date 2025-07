Un summit segreto tra Harry e Carlo | cosa sta succedendo

Dalla Megxit in poi i media hanno parlato molte volte di tentativi di riconciliazioni tra i Sussex e la royal family. Ogni minimo gesto tra le famiglie √® stato analizzato nella prospettiva di una possibilit√† di pace, sotto una specie di lente d‚Äôingrandimento emotiva, che avrebbe dovuto interpretare parole, silenzi e comportamenti di entrambe le parti. Ogni presunto spiraglio, per√≤, finiva per richiudersi sotto il peso delle recriminazioni, deludendo le aspettative. Fino a oggi. Stavolta, infatti, i tabloid sono quasi certi che dietro le quinte invisibili e discreti ambasciatori di pace starebbero davvero lavorando per riunire le due fazioni e consentire il tanto sospirato chiarimento tra il principe Harry e Carlo III. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

