p chigi su unicredit risponderemo a ue spirito collaborativo

"In merito alla lettera della Commissione Ue sull'applicazione dei poteri speciali all'offerta di UniCredit per Banco Bpm, il Governo italiano con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti così come già fatto in sede giurisdizionale dinanzi al Tar nei termini e con motivazioni ritenute già legittime dai giudici amministrativi". Così in una nota Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

