Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni nuova stagione. Odile stravolge tutto: lascia Guido per Matteo e dà il via a un gioco pericoloso di passioni e vendette. Scopri cosa succede nella nuova stagione della soap! Preparati a un racconto che non concede tregua. Odile non è più la donna che tentennava: decide di tagliare i ponti con Guido, lasciandolo in preda a un dolore muto, e di seguire il richiamo irresistibile che sente per Matteo. Non è un semplice cambio di cuore: è una miccia che incendia equilibri fragili, un tradimento che scava solchi profondi. Guido non accetta il colpo. Lo vediamo spegnersi dietro un orgoglio ferito, incapace di mascherare rabbia e delusione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Il Paradiso delle Signore 10: il triangolo che accende la nuova stagione