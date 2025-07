Perché ha restituito la coppa Wimbledon il trofeo lascia le mani di Jannik Sinner

La rivalitĂ tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è giĂ diventata una delle piĂą affascinanti della nuova era del tennis. Due coetanei, due numeri uno a confronto, due stili diversi che si sono scontrati in uno dei teatri piĂą sacri dello sport mondiale: Wimbledon. Ed è stato proprio Sinner, con la sua compostezza glaciale e una straordinaria gestione emotiva, a imporsi nella finalissima, conquistando il suo primo titolo sull’erba londinese. Un successo che conferma la sua crescita costante e il suo ruolo centrale nella scena tennistica internazionale. >> “Louis.”. PerchĂ© l’altro figlio non era a Wimbledon, la Royal Family parla ma scoppia il caso: “Non è come dicono”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

