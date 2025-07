Giorni fa, a Napoli, mentre nell’Auditorium del Centro di Produzione Rai i vertici dell’azienda presentavano in pompa magna i nuovi palinsesti, Sigfrido Ranucci indiceva una manifestazione contro la sua stessa azienda. I motivi? almeno tre: il taglio di 4 puntate a Report; l’accordo che stabilizza 127 giornalisti precari (che per Ranucci è un complotto ordito per svuotargli la redazione); e la lettera di monito inviatagli dall’Ad Giampaolo Rossi per la sua propensione a violare le regole aziendali tra cui quella di esternare su giornali e tv concorrenti (spesso contro la stessa Rai) senza chiedere le autorizzazioni previste (cosa che in qualsiasi altra azienda porterebbe al licenziamento in tronco). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bello Ciao: la lagnosa solitudine di (Sig!)frido Ranucci, scaricato anche dai suoi “compagni” di lamento