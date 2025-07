I risultati de La scuola dei mestieri di Zero Spreco | formati 10 nuovi professionisti degli impianti tecnologici

Arezzo, 14 luglio 2025 – Hanno finito il tirocinio lo scorso 30 giugno i dieci nuovi tecnici addetti all’istallazione e alla manutenzione di impiantistica idraulica, elettrica e del riscaldamento (caldaie, frigoriferi, condizionatori, pompe di calore): due mesi di corso, 300 ore di pratica in azienda, un’indennitĂ di 1.000 euro al completamento del tirocinio. L’obiettivo era dare l’opportunitĂ a giovani di etĂ superiore ai 16 anni e persone inoccupate di lavorare in un settore in crescita, in cui l’etĂ media è alta e senza ricambio occupazionale e che da tempo fa registrare una grande richiesta di nuovi professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I risultati de “La scuola dei mestieri” di Zero Spreco: formati 10 nuovi professionisti degli impianti tecnologici

