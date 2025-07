Laura Pausini e Robbie Williams insieme per cantare il primo inno ufficiale di FIFA | Desire durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025 al Metlife Stadium di New York

L aura Pausini e Robbie Williams per cantare insieme il primo inno ufficiale di FIFA: Desire. Il brano, presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club a Miami lo scorso 14 giugno è disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. Lo stile di Laura Pausini. guarda le foto Laura Pausini e Robbie Williams insieme a New York. Laura Pausini e Robbie Williams hanno cantanto per la prima volta live insieme Desire, in diretta mondiale, durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La performance è stata il fulcro dell’evento, curato da Balich Wonder Studio, che ha preceduto il match finale tra la squadra del Chelsea e quella del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Laura Pausini e Robbie Williams insieme per cantare il primo inno ufficiale di FIFA: "Desire" durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York

Mettetevi comodi, sarà una serata ? Robbie Williams e Laura Pausini apriranno la finale di #FIFACWC Insieme presenteranno "", il nuovo inno ufficiale #FIFA Guarda l’ultimo atto del Mondiale per Club: #ChelseaP Vai su X

LAURA PAUSINI E ROBBIE WILLIAMS INSIEME PER IL PRIMO INNO UFFICIALE DI FIFA! “Desire” è fuori ora su tutte le piattaforme digitali, accompagnato... Vai su Facebook

