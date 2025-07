Ventimiglia la mamma di Allen | Ha chiesto il suo biscotto preferito aveva fame

Sta bene il piccolo Allen, il bambino di 5 anni scomparso per oltre 40 ore da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia vicino al confine francese. La Procura ha autorizzato la sua dimissione dall'ospedale. Ha riportato solo qualche graffio e un principio di disidratazione. I soccorritori della protezione civile regionale l'avevano avvistato nascosto sotto i cespugli, proprio in un luogo isolato e tranquillo come aveva suggerito uno psicologo. Per Ventimiglia erano state ore di angoscia mentre i ricercatori scandagliavano tutti i boschi della zona. I cani avevano seguito le tracce fino alla villetta di un uomo che è stato a lungo interrogato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, la mamma di Allen: "Ha chiesto il suo biscotto preferito, aveva fame"

In questa notizia si parla di: ventimiglia - allen - aveva - mamma

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato. Ricerche con sub e droni - Il padre che monta la tenda, l'allontanamento, la ripresa delle telecamere e l'ultimo avvistamento. Sono questi i momenti chiave per ricostruire quanto accaduto al bambino di 5 anni.

Ventimiglia, la mamma di Allen: "La prima cosa che ha chiesto? Il suo biscotto preferito, aveva fame" #ventimiglia Vai su X

LA VERSIONE #ventimiglia L’uomo aveva visto il piccolo Allen subito dopo il suo allontanamento dal camping di Latte. Rischia una denuncia per abbandono di minore Vai su Facebook

Ventimiglia, la mamma di Allen: La prima cosa che ha chiesto? Il suo biscotto preferito, aveva fame; Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Era su una collina, si era nascosto in un cun; Allen dimesso dall'ospedale, come sta il bambino ritrovato a Ventimiglia. La tenerezza delle prime parole alla mamma e i biscotti: «Aveva fame».

Allen dimesso dall'ospedale, come sta il bambino ritrovato a Ventimiglia. La tenerezza delle prime parole alla mamma e i biscotti: «Aveva fame» - Allen Bernard Ganao è stato dimesso dall'ospedale Gaslini diffuso di Imperia dove era stato ricoverato nella mattinata di domenica 13 luglio. Scrive leggo.it

Come sta Allen, il bambino in ospedale dopo il ritrovamento. La tenerezza delle prime parole alla mamma e i biscotti: «Aveva fame» - Potrebbe essere dimesso già nella giornata di lunedì Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni ritrovato nelle prime ore della mattinata di domenica 13 luglio, dopo quasi ... Come scrive msn.com