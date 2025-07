FOTO A fuoco un deposito di automobili ferito il proprietario

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio questa mattina a Nocera Inferiore. In Via Provinciale Nocera – Sarno, le fiamme sono divampate all’interno di un deposito di automobili di circa 300 m². Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento hanno lavorato non poco per estinguere grazie anche al supporto di un’autobotte. Ferito il proprietario che aveva tentato di spegnere le fiamme ed è stato soccorso dal 118. Le cause scatenanti del rogo sono tutte da accertare. L'articolo FOTO A fuoco un deposito di automobili, ferito il proprietario proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ A fuoco un deposito di automobili, ferito il proprietario

In questa notizia si parla di: fuoco - deposito - automobili - ferito

