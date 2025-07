Robbie Williams e Laura Pausini e lo show alla Coppa del Mondo per Club | cantano insieme la nuova Desire – Video

Robbie Williams e Laura Pausini hanno intonato insieme il primo inno ufficiale di FIFA, “ Desire “, alla finale della Coppa del Mondo per Club che si è tenuta ieri, domenica 13 luglio, tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato a Richard Flack, e adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura, “Desire” accompagnerĂ i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo, compreso il Campionato Mondiale FIFA 2026. Il brano è stato presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club a Miami lo scorso 14 giugno ed è uscito su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Robbie Williams e Laura Pausini e lo show alla Coppa del Mondo per Club: cantano insieme la nuova Desire – Video

Laura stasera davanti al mondo intero ha dimostrato per l'ennesima volta chi è la Regina della Musica italiana nel mondo...quindi bacchettoni e criticoni fuori dai coglioni @LauraPausini @Laura4uOfficial @robbiewilliams Vai su X

Questa sera Metlife Stadium New Jersey per la finale di coppa del mondo per club Laura con Robbie Williams si esibiranno live per la prima volta con il brano "Desire " Vai su Facebook

