EHRC – Zippo torna in gara al Rally Weiz con la Peugeot 306 Maxi

Debutta nella quinta prova del Campionato europeo storico la Peugeot 306 del progetto IKE Racing. Per Andrea Zivian si tratta del rientro alle corse dopo i FIA Motorsport Games di Valencia corsi con l’Audi Quattro Nello stesso weekend in cui in Italia si correrà il Rally Campagnolo, sabato 18 e domenica 19 luglio, si terrà . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Rally di Polonia, morto Matteo Doretto dopo incidente contro un albero, il 21enne campione italiano guidava una Peugeot 208 - VIDEO - Al suo fianco, in veste di copilota, si trovava Samuele Pellegrino, 26 anni, che è riuscito a uscire da solo dal mezzo, sebbene in evidente stato di shock Matteo Doretto, giovane promessa dell’automobilismo italiano, è morto durante una sessione di test in vista dell’Orlen Rally Poland.

Rally | Peugeot: come si prepara un rally - MotorBox - In un video, Paolo Andreucci e Anna Andreussi di Peugeot raccontano la loro vita di coppia nei rally Navigatore e pilota: vita ... Come scrive motorbox.com

Zippo e Arena al Rally Lathi Historic | Rally.it - Riparte dalla Finlandia la caccia al titolo europeo per Zippo con una importante trasferta al Lahti Historic Rally. Scrive rally.it