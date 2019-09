Gualtieri alla Ue | «Investimenti per l’ambiente fuori dal deficit» Quota 100 resta fino

Governo - diretta : nasce il governo Conte bis. Guerini alla Difesa Esteri a Di Maio - Economia a Gualtieri - Lamorgese a Interni. Domani il giuramento : governo , via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il governo ...

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...