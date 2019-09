Casting per un film diretto da Luca Calvani

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sono attualmente aperte le selezioni, sia di attrici per ruoli da protagonista che di figurazioni speciali e di comparse, per undal titolo Il cacio con le pere,dae prodotto da Gate 99s. Le riprese verranno effettuate in Toscana. Un nuovoPer la realizzazione deldal titolo Il cacio con le pere,dal regista e attoree prodotto da Gate 99s, sono in corso le selezioni. Le riprese verranno effettuate in Toscana nei prossimi mesi di ottobre e novembre. Il regista è noto come attore per aver interpretato vari ruoli inper il cinema, come Maschi contro femmine e Le fate ignoranti, e in numerose fiction televisive, tra cui Un posto al sole, Carabinieri 4, Distretto di Polizia, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7. Selezioni per ruolo da protagonista Per il nuovosi cerca innanzitutto una giovane attrice, per un ruolo ...

_Dadino : Oggi bollino nero: un casting con solo le mie modelle per cliente per cui mi strapperei i capelli se solo me lo chi… - riccioale19 : RT @TwitGinger: 4 si meritatissimi! Ecco il testo del l'inedito di #Kimono ai casting di #xf13 - feedburnerit : Casting #selezione #attori 45/55 anni per 'Ulisse, il ritorno' a #Milano -