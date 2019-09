Salvo del Grande Fratello 1 rispunta in Tv e tuona | “Reddito da divano”

Bari uomo scaraventa nel fossato del castello Svevo il suo cane poi si allontana - l’animale dopo il volo di 5 metri è Salvo per miracolo : Un cane di 2 anni e mezzo è stato abbandonato in un modo brutale dal suo padrone. Il grosso cane, dal peso di 25 chili, è stato scaraventato da unuomo nel fossato del castello Svevo in pieno centro a Bari. L’uomo poi si è allontanato velocemente. Il cane, dopo il volo di 5 metri, si è rialzato ma è apparso subito frastornato e impaurito. Sul posto sono intervenuti i volontari del canile sanitario comunale che sono riusciti a portare ...

Cargo si capovolge al largo della Georgia : tratti in Salvo i 4 membri dell’equipaggio : Recuperati i 4 membri dell’equipaggio del Cargo capovoltosi ieri davanti al porto di Brunswick, in Georgia: sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. La compagnia sudcoreana proprietaria della nave ha ringraziato le autorità statunitensi per il soccorso prestato, offrendo collaborazione per gestire eventuali danni all’ambiente. Il Cargo Golden Ray si è ribaltato su un fianco e ha ...

Chiude alla Gam di Palermo - Music from Myths del pioniere siciliano del post modern - Salvo Ferrara : Bianco e nero, dolce e salato, classico ed elettronico, antico e post moderno. Ha scelto la via dei contrasti che

Alpinista precipita da gruppo del Catinaccio : Salvo : Intervento del soccorso alpino sulla Torre Cigolade, nel gruppo del Catinaccio, per recuperare uno scalatore precipitato per una sessantina di metri e la compagna di cordata, bloccata in parete. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 41 anni del posto, stava procedendo da primo di cordata quando probabilmente ha perso l’appiglio ed e’ scivolato, sbattendo violentemente sulla parete. E’ stato recuperato alla base della ...

Senato - il voto in Aula per decidere le sorti di Conte. Pd e M5s (Salvo sorprese) hanno i numeri per dettare l’agenda della crisi : Il Senato riapre le porte il giorno dell’anti-vigilia di Ferragosto per votare il calendario che scandirà la crisi di governo. I Senatori, richiamati in fretta e furia dalla pausa estiva, dovranno esprimersi oggi alle 18 sulle prossime tappe e dopo che la riunione dei capigruppo è finita senza un accordo: da una parte Lega-Fdi-Fi chiedono infatti che si discuta la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte già il 14 agosto (nel giorno ...

Riforma della giustizia Salvo intese - M5s e Lega ancora distanti : Dopo piu' di otto ore di confronto nel Governo e un Consiglio dei Ministri sospeso nel pomeriggio e poi terminato dopo la mezzanotte

Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa "Salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

FRANCESCO CASSARDO - ALPINISTA Salvo IN PAKISTAN/ Farnesina 'sta meglio del previsto' : FRANCESCO CASSARDO, in SALVO l'ALPINISTA ferito in PAKISTAN. Famiglia tira un sospiro di sollievo, Farnesina 'condizioni migliori del previsto'.