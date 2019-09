Ragazza 18enne è una senza tetto ma ama studiare e viene ammessa all’università di Harvard

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Khadijah Williams è unasfortunata che nasce in una famiglia poverissima che non le riesce a garantire unsopra la testa.. Ma laamapiù di qualsiasi cosa al mondo e lo fa anche per strada in qualunque condizione e studia, studiamai fermarsi. Negli anni, fino ai 18 ha sempre letto e studiato tanto da provare a sostenere l’esame per esseredi. La, prima di andare a fare l’esame si è lavata per non far sentire agli altri ragazzi l’odore della strada e ha affrontato l’esame superandolo a pieni voti. Ai suoi professori lanon ha rivelato di essere una barbona e ha spiegato così la sua decisione: «Sono orgogliosa della mia intelligenza, non voglio che la gente pensi che vengo favorita per pietà».

