MotoGP | GP Misano 2019 in tv | calendario e orari fine settimana Programma | dirette e

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) A tre settimane dalladel round britannico, il Motomondiale torna in pista per affrontare uno degli eventi più sentiti e tradizionalmente rilevanti del, il GP di. Si torna in Italia per la seconda volta dopo il Mugello e si correrà nel mezzo del fascino della riviera romagnola, terra natale di moltissimi dei nostri piloti e patria del motociclismo nel bel paese. Marc Marquez cercherà di ritrovare un successo che gli manca ormai da Brno, le Yamaha vogliono provare a terminare al meglio una stagione con più bassi che alti e la Ducati è pronta a rialzare la testa dopo la debacle generale di Silverstone, soprattutto con Andrea Dovizioso che sarà spinto a tutta forza dalla marea di tifosi attesi. Ildel Gran Premio disarà offerto in diretta tv sia su Sky Sportsia in chiaro su TV8, dove saranno mostrate le qualifiche delle tre ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 in sella alla sua M1 per le strade di Tavullia ?? E i tifosi lo accolgono così ?… - SkySportMotoGP : ?? Come arrivare in grande stile a Misano? ?? @ValeYellow46 ha qualche idea ? - SkySportMotoGP : ???? @ValeYellow46 realizza il suo sogno ? Tra le strade di Tavullia con la @YamahaMotoGP M1 prima di andare a Misano… -