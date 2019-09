Karolinska Institutel | nell' invecchiamento organismo non più in grado di eliminare grassi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il principale centro di ricerca accademica medica della Svezia chiamatoInstitutet, ha studiato il motivo per cui le persone aumentano di peso quando invecchiano. Studi precedenti hanno dimostrato come l'attività fisica sia un'ottimo strumento per aumentare la velocità del turnover lipidico nel tessuto adiposo. I ricercatori sulla scorta di queste conoscenze hanno studiato il meccanismo con il quale avviene il ricambio deiscoprendo il legame tra il turnover lipidico e l'accumulo di chili di troppoe persone mature, un processo risultato indipendente dalle abitudini alimentari e del livello di attività fisica svolto abitualmente. Il turnover lipidico cambia con l'avanzare dell'età Kirsty Spalding, ricercatore presso ilInstitutet ha spiegato che l'obesità e le malattie associate sono un problema di sanità pubblica in tutto il mondo, quindi è fondamentale ...