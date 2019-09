Fonte : today

(Di giovedì 12 settembre 2019) Yousef era nato in un centro di detenzione per migranti in Libia sette mesi fa:insieme a un gruppo di 98 rifugiati è...

HSpeciosa : RT @ilSalvagenteit: La petizione End the Cage Age, si è chiusa con un milione e mezzo di firme. Consumatori che chiedono alla Ue di interve… - novasocialnews : In una 'gabbia per uomini' fin dalla nascita, oggi ha conosciuto per la prima volta la libertà #novasocialnews… - FunnyVegan : RT @alswolf: Migliaia di ?? costretti a vivere in gabbia, in condizioni di sovraffollamento e privazione di stimoli, trasportati e manipolat… -