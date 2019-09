F1 | Mondiale 2020 | parecchia indecisione in casa Haas sulla scelta tra Grosjean e

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) La stagione 2019 si è rivelata molto sotto le aspettative per la scuderia americanaF1 Racing, con il team che si trova attualmente in nona e penultima posizione deldavanti solamente alla cenerentola Williams. Come è accaduto piuttosto spesso, da quando il team ha fatto il suo ingresso in F1 nel 2016, la vettura si è mostrata subito molto competitiva nei test prestagionali e nella gara di apertura a Melbourne, salvo poi cedere abbastanza rapidamente il passo mano a mano che i competitors trovano sviluppi convincenti sulle proprie vetture. Nelle ultime settimane è stata un’altra però la questione a tenere banco. L’arrivo ufficiale del francese Esteban Ocon in Renault ha liberato dal proprio sedile il tedesco Nico Hulkenberg che, a questo punto della stagione e dopo il rinnovo di Sergio Perez in Racing Point, ha inl’unica alternativa possibile ...

gallinari8888 : ???? Si chiude oggi il nostro Mondiale. Inutile negare la delusione e il rammarico. Ma ormai il cammino è concluso, c… - Trovolavorobiz : RT @InVeritatetweet: #Bergoglio convoca i 'grandi' della terra nel 2020 per 'educare' i giovani del mondo. Lavori in corso per il governo m… - FsSenni : RT @InVeritatetweet: #Bergoglio convoca i 'grandi' della terra nel 2020 per 'educare' i giovani del mondo. Lavori in corso per il governo m… -