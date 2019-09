Dieta nutritariana | perdi peso dando spazio a verdura e frutta secca

Fonte : dilei

(Di giovedì 12 settembre 2019) Laè un regime alimentare che promette di favorire il dimagrimentoampioal consumo di. Il suo ideatore è il Dottor Joel Fuhrman, medico laureato presso l’Università della Pennsylvania ed ex campione di skate board. Volto televisivo e radiofonico di grande fama, è anche autore di diversi best seller dedicati ai suoi studi sull’alimentazione (il titolo più celebre è Eat to Live). Lada lui messa a punto si contraddistingue innanzitutto per la mancanza di conteggio calorico, ma anche per l’assenza di menu prestabiliti giorno per giorno. Seguendo pedissequamente le indicazioni di Fuhrman, è possibile perdere circa 10 kg in 20 giorni (piano “10 in 20”). Da non dimenticare è anche l’esistenza del piano “Eat to Live”, caratterizzato da una durata di sei settimane e decisamente più ...