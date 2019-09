Dennis Rodman | Io e Kim come due amici qualunque

NBA – Dennis Rodman e quel tentativo di farla finita : “scrissi l’ultima lettera - ero in macchina con una pistola. Poi in radio…” : Dennis Rodman ha svelato un particolare retroscena in merito al suo turbolento passato: ‘The Worm’ ha rivelato i motivi dietro il tentato suicidio negli anni 90 Dennis Rodman ha avuto una carriera per nulla ‘banale’. La stella dei Bulls, in grado di dominare l’NBA al fianco di Michael Jordan e Scottie Pippen, ne ha vissute di tutti i colori (come i suoi capelli!) e se il fatto che si sia vestito da donna, che ...