Courtney Love dice no a una sfilata di moda e s’infuria | “Non avete vergogna | non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) “I vostri 100mila dollari ve li potete tenere”.rifiuta di partecipare ad unadie fa sapere il perché pubblicando un veemente post su Instagram. Tutta colpa di Joss Sackler: creatrice sì del marchio diLBV e mittente dell’invito per il New York Fashion Week, ma soprattutto erede della famiglia proprietaria della Purdue Pharma che produce l’OxyContin. Quest’ultimo è un antidolorifico di cui per anni ha fatto largo uso, associato a benzodiazepine,diventandone dipendente fino alla disintossicazione totale avvenuta circa un anno fa. “Eccola qui la faccia della crisi americana degli oppioidi, edizione alla. Vi avrei dovuto chiedere 250 milioni di dollari al giorno, altroché”, ha scrittosu Instagram postando la foto della Sackler. La lettera d’invito della LBV sottolineava la predilezione della Sackler per la cantante: “amiamo il ...

