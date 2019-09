Con integratori alimentari fino al -25% di colesterolo “cattivo”

Menopausa e cellulite : gli integratori per i 40 e 50 anni. I Consigli dell’esperta : Soprattutto dopo i 40 anni la prevenzione diventa ancora più importante. Da qui la necessità di reintegrare quelle sostanze che sono fondamentali per il benessere del nostro corpo. In questo ci vengono in aiuto gli integratori. Ma è bene comprendere prima di assumerli quali benefici apportano e cosa ci serve davvero. Per questo abbiamo chiesto alla Naturopata di Salugea, Dottoressa Federica De Santi di fare chiarezza e di darci alcuni preziosi ...

Integratori a base di curcuma ed epatite - arrivano le avvertenze in etichetta : uso sConsigliato a soggetti Con alterazioni epato-biliari : Novità in arrivo sulle etichette degli Integratori a base di curcuma. Dopo che le analisi effettuate sui campioni dei prodotti correlati ai casi di epatite da curcuma – registrati recentemente in Italia – hanno “escluso la presenza di contaminanti o di sostanze volontariamente aggiunte quali possibili cause del danno epatico, si è deciso di adottare una specifica avvertenza per l’etichettatura degli Integratori“. Lo ...

Alimenti - indagine : cresce e preoccupa il business degli integratori Contraffatti : Il fenomeno “della contraffazione degli integratori alimentari, presentati come prodotti naturali, ma addizionati di sostanze non ammesse e principi attivi farmaceutici, è in continua crescita e rappresenta, pertanto, un problema emergente di salute nel mercato dell’Unione Europea“. Lo sottolinea il rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) con i risultati del progetto europeo Askelepios. “Si stima che ...