Boschi Pd | “Al referendum del 2016 noi perdemmo per un’idea | non per un mojito”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'ex ministraintervistata alla Festa dell'Unità a Firenze parla della sconfitta subita dal Pd alsulle riforme istituzionali del governo Renzi: "Noi abbiamo perso per un'idea, un valore, un ideale, non per un mojito". A proposito di un nuovo partito dell'ex premier Renzi ha detto: "Non sarà una scissione nel caso, dovremo capire le condizioni".

_arianna : Siamo già al 300entesimo tweet in cui dice sempre questa stessa cosa. Abbiamo capito: elezioni, italiani, Renzi, Bo… - LaStampa : Il progetto dell’ex premier: annunciare alla Leopolda un nuovo gruppo alla Camera guidato dalla Boschi, passare al… - emimatite : Lo stesso giorno che sono morti di lavoro nello stesso incidente, quattro operai, la Boschi ha fatto il seguente tw… -