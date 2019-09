Aspettiamo l’uscita di Shenmue 3 con nuovi trailer dal Tokyo Game Show 2019

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Per lungo tempo è stato solo un sogno irrealizzabile, ma ora3 si prepara a farsi golosissima realtà grazie agli sforzi del suo stesso creatore. Il talentuosodesigner giapponese Yu Suzuki ha infatti avviato una campagna su Kickstarter per finanziare questo tanto agognato terzo capitolo, che arriva dopo 18 anni dal secondo episodio sull'indimenticabile SEGA Dreamcast. Il lancio è fissato per il 19 novembresu PlayStation 4 e PC Windows, in questo caso in esclusiva su Epics Store - il negozio online della casa di Fortnite. https://www.youtube.com/watch?v=FGH9migloto Se è vero che dal debutto di3 ci separa ancora qualche mese, YS Net e il publisher Deep Silver hanno ben pensato di rendere l'attesa più dolce rilasciando due. L'occasione arriva dalla più grande fiera videoludica della Terra del Sol Levante, il, di cui si ...

