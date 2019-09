Toscana | già trenta morti causati dal super batterio New Delhi Ecco cosa bisogna fare

Allerta Meteo Toscana : mareggiate sulla costa del centro-nord : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un nuovo avviso di criticità, un codice giallo per mareggiate: riguarderà la costa centro settentrionale (costa Etruria, foci Arno e Serchio, Versilia, isola d’Elba). I mari saranno mossi e molto mossi in Toscana a nord dell’Elba oggi, domenica 8 settembre, con possibili mareggiate, in particolare a partire dal tardo pomeriggio e fino alla mattina di domani, ...

Batterio New Delhi colpisce Toscana/ Resistente ad antibiotici - già 64 casi : allerta : Batterio New Delhi colpisce la Toscana: la Regione, 64 i casi accertati di contagio e 17 le morti. Preoccupa la resistenza agli antibiotici.

Allerta Meteo Toscana : codice giallo domani sul nord della regione : La Sala operativa della Protezione civile della regione Toscana ha emesso un codice giallo per la giornata di domani: il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione Meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione. Potranno verificarsi rovesci e temporali, anche forti, che potranno avere maggiore frequenza e intensità nelle zone di nord-ovest, ...

Maltempo al Centronord : allerta gialla in Toscana e Veneto : Maltempo al Centronord: allerta gialla in Toscana e Veneto Criticità segnalate anche in Piemonte e Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti sul ponente genovese. Prime nevicate nelle montagne del Verbano (FOTO ) Parole chiave: ...

Allerta Meteo Toscana : prorogato a domani il codice giallo per temporali : Estesa fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7, l’Allerta Meteo codice giallo emessa ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa della Toscana e l’Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell’Albegna. Oggi possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità sulle zone più occidentali della regione, con ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla da stasera per piogge e temporali : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali: l’avviso è valido dalle 21 di stasera, giovedì 5 settembre, alle 13 di domani, venerdì. I fenomeni attesi potranno essere anche forti dalla tarda serata di oggi e nottetempo sui rilievi di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana) e in Arcipelago. Attesi occasionali colpi di vento o grandinate. Nel corso della ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali : Un allarme giallo, con validità dalle 14 alle 21 di oggi, per temporali sparsi nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I temporali potranno essere localmente forti, con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità gialla per temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : prolungato il codice giallo per temporali : E’ stato prolungato fino alle 22 di stasera, sabato 31 agosto, il codice giallo per temporali sparsi su gran parte delle zone interne della Toscana. E’ quanto reso noto dalla sala operativa della protezione civile regionale. Confermato invece alle 14 di oggi l’inizio del periodo di vigilanza. I temporali, come già annunciato ieri, potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per rovesci e temporali : Piogge e temporali localmente anche di forte intensità sono previsti domani nelle zone interne delle province centro-meridionali della Toscana in particolare nel pomeriggio: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 13 alle ore 21 di giovedì 22 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del ...

Delfini spiaggiati in Toscana : scoperta la causa dei decessi - 40 nel 2019 : scoperta la causa degli spiaggiamenti di Delfini sulla costa della Toscana: confermato il virus Cemv, il Mobillivirus dei cetacei, come causa dei decessi – 40 da inizio 2019 – ma le analisi hanno evidenziato anche la presenza di Ddt e Pct che potrebbero aver contribuito al diffondersi della malattia. E’ quanto rende noto la Regione Toscana a cui è stata trasmessa la relazione circa le analisi fisiche, batteriologiche ed ...

Tartarughe Caretta caretta - trovati già 4 nidi in Toscana nell’estate 2019 : “Adottare comportamenti rispettosi e responsabili” : Quest’estate sono stati trovati già 4 nidi di caretta caretta sulle coste della Toscana: due in provincia di Livorno tra Cecina (Livorno), dove le uova sono vicine ormai alla schiusa, e Rimigliano a San Vincenzo, e altrettante nel Grossetano, a Marina di Grosseto. L’ultimo in ordine di tempo a Castiglione della Pescaia. Lo ricorda l’assessore all’ambiente della Toscana Federica Fratoni in una lettera aperta ai bagnanti, ...

Continua la di moria di delfini in Toscana : nuovo esemplare spiaggiato : Non si ferma la moria di delfini in Toscana: oggi un altro delfino spiaggiato, un esemplare adulto trovato morto in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia libera della Lecciona, tra Viareggio e Torre del Lago (Lucca). Dall’inizio dell’anno è il 38°. Ad effettuare i primi rilievi, gli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio che a seguito della segnalazione telefonica di un bagnante non hanno potuto che constatare una ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali fino a stasera : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità: il maltempo dal pomeriggio di oggi interesserà l’area orientale, in particolare le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. Il codice giallo è valido dalle 13 alle 21 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per piogge e ...

