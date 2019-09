Papa | «Non temo uno scisma nella Chiesa» E in Europa la «xenofobia è la malattia che

Intervista a Bergoglio : “Mi chiamano comunista ma parlo come Papa Wojtyla. Non ho paura di uno scisma” : Il Pontefice di ritorno dal viaggio in Africa commenta le critiche degli ambienti conservatori Usa: «Abbiamo tante scuole di rigidità dentro la Chiesa, ma non sono vie cristiane e finiranno male»

Papa - non perdiamo gioia missionaria : 18.38 "Non lasciamoci rubare la gioia missionaria!". Così Papa Francesco esorta sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi del College gesuita di Saint Michel, invitandoli a non "diventare 'professionisti' del sacro". Con la benedizione al clero del Saint Michel ad Antananarivo, si conclude la visita in Madagascar. Domani mattina il Pontefice partirà con destinazione Port Louis nelle isole Mauritius, che lascerà martedì per ...

Madagascar - il Papa : “C’è gente priva di tutto - questo non è il piano di Dio” : Il monito di Francesco durante la Messa ad Antananarivo con un milione di persone. «Guardiamoci intorno: quanti uomini e donne, giovani, bimbi soffrono»

Papa Francesco in Madagascar/ Diretta streaming "Non strumentalizziamo la religione" : Papa Francesco in Madagascar, Diretta video streaming: "Non strumentalizziamo la religione". Il monito del Santo Padre durante la messa

Papa : non usare nome di Dio per violenza : 9.55 Risulta "difficile seguire il Signore quando si vuole identificare il Regno dei Cieli con i propri interessi personali o con il fascino di qualche ideologia che finisce per strumentalizzare il nome di Dio (...) per giustificare atti di violenza". Così il Pontefice nella messa celebrata al campo diocesano di Soamandrakizay, nella capitale del Madagascar. Il"Maestro ci porta ad alzare lo sguardo e ci dice: chiunque non è in grado di vedere ...

Il Papa mette in guardia i vescovi : Non fate entrare i lupi nel gregge : Papa Francesco, nella sua tappa in Madagascar, alza il tiro su deforestazione biodiversità. E sottolinea i "limiti" della "globalizzazione economica". Il Papa, dopo aver toccato il Mozambico, è arrivato in Madagascar, dove ha scelto di ribadire la sua preoccupazione per la deforestazione. Ma Jorge Mario Bergoglio si è anche soffermato sulla biodiversità. Il simbolo di questa tappa, che fa parte della visita apostolica in Africa, è il baobab che ...

Papa Francesco in Africa mostra una Chiesa che non fa proclami - ma che salva la vita : Molto spesso si parla del tema della pace in modo astratto. Nel suo quarto viaggio in Africa, Papa Francesco ha voluto, invece, mostrare al mondo quali sono i frutti concreti che possono nascere, anche molto rapidamente, quando cessano i conflitti. A Maputo, capitale del Mozambico, primo dei tre Paesi dove si è recato Bergoglio, il Papa ha voluto visitare il centro Dream di Zimpeto realizzato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di ...

Il Papa : “Non si può costruire una nazione sull’occhio per occhio - dente per dente” : Francesco conclude la visita in Mozambico con una Messa allo stadio di Maputo: mai basare «una società sull’“equità” della violenza. L’arbitro nei nostri cuori sia Gesù»

Papa Francesco "eutanasia non è scelta di libertà"/ "Il malato non è mai un costo" : Papa Francesco contro l'eutanasia 'non è una scelta di libertà personale. Il malato non è mai un costo: la vita non è inutile'

Papa : eutanasia non è scelta di libertà : "La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati,solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale; in realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può evitare il dolore". Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo in udienza nella Sala Clementina l'Associazione ...