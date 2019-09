Nuovo teatro di Rho | Sollima in concerto nel cantiere

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Rho, 10 set. (Adnkronos) – In mezzo ai tanti teatri che chiudono, ce n’è uno che apre. E che ospita una performance musicale speciale per godere dell’ultimo momento in cui la luce naturale può ancora entrare negli spazi in costruzione: i lavori procedono veloci e presto, a illuminare la sala, saranno le luci di scena. Questa sera il violoncellista e compositore Giovanniha suonato neldi quello che diventerà ilCivico di Rho, nel Milanese. Su quel terreno sorgeva la Diana de Silva Cosmétiques, a lungo la prima azienda italiana nel settore cosmetico e della profumeria. Guidata dall’imprenditore con la passione per l’arte Roberto De Silva, scomparso nel 2012, a lui sarà intitolato ilspazio che fungerà non solo dama anche da cinema, auditorium e location per esposizioni ed eventi.ha suonato alla ...

