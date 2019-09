Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Per entrare nel cuore di un programma bisogna passare per la. Un nucleo operativo di persone auspicabilmente versatili, affidabili e discrete, impegnate a far sì che tutte le altre figure dei diversi reparti siano adeguatamente supportate, in modo da realizzare i sogni degli autori e smontare tutto quanto non rientri nel budget. Questo si traduce in una capillare conoscenza di tutti i passaggi, dalla genesi alla messa in onda di un programma. Al gradino più basso c’è il runner che guida l’auto ed è ritenuto una testa non pensante. Ma può far carriera. Oggi vediamo cosa fa di preciso undi, un gradino intermedio della scala gerarchica produttiva. Ne parliamo con, un passato da calciatore, un futuro da definire. Tanti tatuaggi e buonumore, unpersonaggio scanzonato, ma determinato con la faccia da ragazzino impunito. Ha messo su ...

SerieTvserie : Emilio Giubilei, un vero ispettore, ma di produzione -