Diletta Leotta | la story su Instagram è superhot | i fan notano un particolare

Mai vista la mamma di Diletta Leotta? Bionda e super sexy - ecco la ‘signora’ Ofelia : Buon sangue non mente, è proprio il caso di dirlo. Diletta Leotta ha una mamma altrettanto bella e sexy: stessi capelli biondi, stesso sorriso, stesso fisico scultoreo. Ofelia Castorina è sposata con Rori Leotta, una storia d’amore che va avanti da anni. In una recente intervista la Leotta ha parlato della sua famiglia. “La mia è una famiglia allargata. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono ...

Daniele Scardina dice Diletta Leotta è una persona stupenda : Daniele Scardina il campione dei supermedi al settimanale “Chi”, racconta per la prima volta dalla boxe alla Leotta. “Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno” dice. La neocoppia è stata paparazzata più affiatata che mai, ma King Toretto, come lo definiscono, non ...

“Balla tutto!”. Diletta Leotta - l’allenamento più sexy della storia : curve esplosive e lato b da urlo : La conduttrice più sexy di qualsiasi palinsesto televisivo ce l’abbiamo solo noi in Italia. Stiamo parlando di Diletta Leotta, una vera sex symbol, un qualcosa di unico, una bellezza assurda. Stavolta a mandare fuori di testa i fan sono le foto dell’allenamento hot che la giornalista ha pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram. Lasciate perdere tute larghe, vestiti lunghi o questo genere di cose con cui vediamo i comuni mortali in ...

La sexy cognata di Diletta Leotta le tiene testa : La conduttrice sportiva ha trascorso le ultime vacanze in Sardegna con famiglia al seguito, ma la cognata Eleonora Incardona è pronta a rubarle la scena. La bellissima Diletta Leotta è la regina di cuori e al tempo stesso il sogno erotico di milioni di italiani. Eppure, anche lei si trova a fare i conti con una competizione sempre più agguerrita. Si tratta di Eleonora Incardona, la showgirl ragusana originaria di Chiaramonte Gulfi ...

Diletta Leotta trasparenze a bordo campo la foto fa impazzire i follower : Diletta Leotta è stata l’inviata a bordo campo a San Siro, per la partita tra l’ Inter e il Lecce. Accanto a allagiornalista c’era l’ex giocatore della Roma, oggi opinionista, Federico Balzaretti. La piattaforma streaming “Dazn” ha confermato la conduttrice, il volto del calcio italiano. Diletta Leotta, è una super star su “Instagram” e ogni suo post scatena l’entusiasmo dei fan. Alcuni di loro vanno anche oltre, notando ...

Diletta Leotta e la foto con “trasparenze” su Instagram che fa impazzire i fan : Esordio con il “botto” per Dazn e la sua madrina. Diletta Leotta, inviata speciale a bordo campo a San Siro, ha raccontato il successo dell’Inter sul Lecce. Accanto a lei l’ex giocatore della Roma, oggi opinionista, Federico Balzaretti. La piattaforma streaming ha confermato la conduttrice, ormai volto “regale” del calcio italiano. Diletta Leotta, però, è una super star su Instagram e ogni suo post scatena ...