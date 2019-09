Anno scolastico 2019 20 | i numeri nella Regione Abruzzo

Il Presidente Mattarella lunedì 16 a L'Aquila per l'inaugurazione nuovo Anno scolastico : L'Aquila - Anche per questo nuovo anno scolastico siamo pronti ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide che la scuola di questo meraviglioso e complesso territorio propone. Siamo particolarmente fieri di ospitare quest’anno, in occasione del primo giorno di scuola, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico all’Aquila, il 16 settembre prossimo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presenza del Capo ...

Anno scolastico al via - oltre 120mila cattedre scoperte. I sindacati : “Carenze di graduatorie e di candidati” : Nonostante i proclami degli ultimi anni la “supplentite” resta la compagna di scuola di migliaia di ragazzi che in questi giorni tornerAnno sui banchi. Anche quest’Anno siamo di fronte a un’emergenza: sono oltre 120mila cattedre scoperte. Le immissioni in ruolo non sono andate bene perché più di 25mila posti non sono stati assegnati su un contingente di 53mila. Solo poco più della metà dei posti è stato assegnata a ruolo. “Non sono stati ...

Scuola - da oggi si torna sui banchi : il calendario e i ponti dell’Anno scolastico 2019/2020 : Quando comincia la Scuola? Da oggi, lunedì 9 settembre, gli studenti italiani cominceranno a tornare sui banchi per l'inizio della Scuola: i primi sono quelli del Piemonte, per i quali le lezioni riprendono proprio oggi, e poi via via gli alunni delle altre regioni. Per ultimi, quelli della Puglia, per i quali la prima campanella suonerà il 18 settembre: il calendario completo dell'anno accademico 2019/2020, con date di inizio, festività ed ...

Scuola - da domani si torna sui banchi : il calendario e i ponti dell’Anno scolastico 2019/2020 : Da domani, lunedì 9 settembre, gli studenti italiani tornano sui banchi per l'inizio della Scuola: cominciano quelli del Piemonte e poi via via gli alunni delle altre regioni. Per ultimi, quelli della Puglia, per i quali la prima campanella suonerà il 18 settembre. Ecco il calendario completo dell'anno accademico 2019/2020, con date di inizio, festività ed eventuali ponti.Continua a leggere

Nuovo Anno scolastico a Modica - le preoccupazioni del PD : L’anno scolastico inizierà tra pochi giorni e a Modica si riapre con i dubbi con il quale si era chiuso quello precedente. L'intervento è del PD

I migliori diari scuola per l’Anno scolastico 2019/2020 : Il diario per la scuola è indispensabile, non solo per segnare gli orari delle lezioni e i compiti da fare a casa, ma anche per divertirsi a disegnare e scrivere frasi nelle pause tra una lezione e l'altra, per annotare pensieri e per farsi fare dediche dagli amici. In commercio se ne trovano di tantissimi tipi, da quelli divertenti a quelli da personalizzare. Vediamo quali sono i migliori diari scuola per l'anno 2019/2020 e come ...

A Hong Kong centinaia di studenti hAnno boicottato l’inizio dell’Anno scolastico : Lunedì mattina centinaia di studenti delle scuole superiori e delle università di Hong Kong hanno boicottato l’inizio del nuovo anno scolastico per sostenere la le proteste in favore della democrazia che vanno avanti da circa tre mesi. Il boicottaggio è stato

Educazione civica - la reintroduzione dal nuovo Anno scolastico in bilico : la legge non è andata in Gazzetta ufficiale e i tempi si allungano : L’introduzione dell’Educazione civica dall’anno scolastico 2019/2020 è in alto mare. Dopo la pubblicazione della legge che l’ha reintrodotta in Gazzetta ufficiale entro il 16 agosto, data ultima affinché potesse partire il tutto dal 1 settembre come previsto dal primo comma dell’articolo 2, il ministro dell’Istruzione ha deciso di aggirare il problema scrivendo un decreto che istituisce l’Educazione civica come sperimentazione. La ...

Nuovo Anno scolastico : al Nord è ancora emergenza cattedre vuote : In Lombardia e Veneto restano scoperti quasi 21mila posti. I “buchi” sono in matematica, italiano, lingue, informatica, e soprattutto sostegno

Diari scuola - i più divertenti per affrontare in allegria il nuovo Anno scolastico : L'inizio della scuola è sempre più vicino, per rendere più allegro il ritorno tra i banchi, il Diario scolastico è...

Inizio Scuola Settembre 2019 : le date ufficiali regione per regione Anno scolastico 2019-2020 : Il primo giorno di Scuola è sempre un giorno molto particolare, che fa ricominciare tutto da capo. Oggi andremo a vedere insieme le date principali in cui ricomincerà la Scuola regione per regione. Inizio Scuola a Settembre 2019: come sarà il rientro fra i banchi di Scuola? Durante le vacanze estive pensare all’Inizio della Scuola non è mai qualcosa che fa piacere ai bambini e ai ragazzi…e non solo a loro. Anche per i genitori infatti, per gli ...

Usr Lombardia - operazioni propedeutiche immissioni in ruolo Anno scolastico 2019/20 : Come preannunciato, i vari Uffici scolastici stanno cominciando a muoversi in vista delle immissioni in ruolo che riguarderanno l’anno scolastico 2019/2020. Il Ministro Bussetti aveva infatti annunciato da mesi l’intenzione di arrivare al 1° settembre con la chiusura delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per ogni classe di concorso. Nessun ritardo si verificherà dunque, pare, col nuovo anno scolastico. Usr Lombardia, ...

Napoli - scelti i nuovi presidi : ecco chi guiderà gli istituti superiori nel prossimo Anno scolastico : Via libera dall'Ufficio scolastico regionale guidato da Luisa Franzese alla mobilità dei presidi. Al liceo Sannazaro come anticipato da Il Mattino è stato nominato Stefano...