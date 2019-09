Ambiente | inquinamento fiume Gela | M5S a commissione Ue ‘in Sicilia troppe anomalie’

Ambiente : Fico in Francia visita centri contro inquinamento marino : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, che si trova a Brest, in Francia, per il G7 dei Parlamenti, in mattinata ha visitato il Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sull’inquinamento marino e il Centro di esperienze pratiche per la lotta all’inquinamento della Marina nazionale. L'articolo Ambiente: Fico in Francia visita centri contro inquinamento marino sembra essere il primo ...

Allarme inquinamento : polemica grottesca tra LegAmbiente e Comune di Scicli : Da giorni sta andando avanti la polemica, sul monitoraggio di Legambiente relativo alla foce della Fiumara Modica-Scicli. Replica Legambiente

Sicilia : LegAmbiente - 'dati Goletta Verde attendibili - Scicli si attivi su inquinamento' : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - “I dati di Goletta Verde sono attendibili. Non chiediamo un atto di fede, ma lo dimostrano i 33 anni di attività sui nostri mari alla ricerca di scarichi abusivi che non è stata mai smentita. Auspichiamo che il Comune di Scicli si attivi per intervenire sulle cause del