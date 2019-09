Vuelta a España 2019 | Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria Delusione Movistar

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Solamente sei tappe dividono i corridori presenti alladal traguardo finale di Madrid. Oggi il gruppo riposa. Si riprende domani per gli ultimi giorni di fatica, quelli decisivi per la lotta in classifica generale. Salvo sorprese,(Jumbo-Visma) ha la corsa in mano. Ha lottato come un guerriero nella prima parte di, ed è arrivato in questi ultimi giorni gestendosi in maniera egregia. Il suo strapotere a cronometro e la difesa spettacolare in salita, miste all’intelligenza tattica della sua formazione, sembrano gli ingredienti giusti per un risultato finale che, tralasciando possibili stravolgimenti dell’ultimo minuto, dovrebbe vederlo come padrone assoluto della 74ma edizione della corsa a tappe iberica. La Slovenia domina e fa invidia a tutti anche con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), la grande rivelazione di quest’anno, ...

