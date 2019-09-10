virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10:30: BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18:00 Roma Daily News
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CODE TRATTI IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DEL Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE, SUL ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CODE TRATTI IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DEL Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE, SUL ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 08:50 NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO. A PARTIRE DA QUESTA SERA, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO. E’ INIZIATA IERI SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI RALLENTA PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO E, PROSEGUENO, DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASILINIA ALL’APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA VERSO IL CENTRO CITTÀ SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma- TERAMO DAL GRA FINO ALLA TANGENZIALE EST DOVE, SUCCESSIVAMENTE, CI SONO RALLENTAMENTI DA VIA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 08 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINIA ALL’APPIA. SI RALLENTA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DAL GRA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO. CONSUETI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VERSO Roma SU ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINIA ALL’APPIA. SI RALLENTA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DAL GRA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO. CONSUETI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VERSO Roma SU ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico E INCIDENTE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE ANCHE NELL’INTERNA, DOVE IL Traffico È IN FILA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, CHI GUIDA VERSO IL GRA, RALLENTA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A VIA DI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico E INCIDENTE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE ANCHE NELL’INTERNA, DOVE IL Traffico È IN FILA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, CHI GUIDA VERSO IL GRA, RALLENTA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A VIA DI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DEL Traffico INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DEL Traffico INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DEL Traffico INTENSO, SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CAREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. FILE IN TANGENZIALE EST VERSO VIA NOMENTANA, PER UN INCIDENTE VICINO VIA CAMESENA, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI VIAGGIA IN CODA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDì 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15 COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI. PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI ...
Traffico Roma del 09-09-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDì 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15 COMINCIA DA QUESTA SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI. PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI ...