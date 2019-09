Modena | ladro finisce in carcere ma ringrazia i Carabinieri | il comandante compra i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Uncheè una scena rara, e lo è ancora di più se ilmento arriva al termine dell’udienza che conferma la custodia cautelare. Eppure è successo a Spilamberto, nel modenese: un 24enne responsabile di furti seriali ha espresso la sua gratitudine alle forze dell’ordine, per come è stato trattato, e in particolare aldi stazione. Quest’ultimo ha saputo che il ragazzo non aveva soldi per i pannolini del figlio ed è andato arli, di persona. “Questo è il nostro stile, far rispettare la legalità ma trattare ogni persona con l’umanità e il rispetto che gli spettano”, commentano dal Comando provinciale di. L’uomo era conosciuto da tempo come “ildei tombini di”: li prendeva dalla strada e li usava per rompere le vetrine dei negozi. L’ultimo arresto risaliva ad agosto e ...

