Julian Assange | chi ha taciuto sarà corresponsabile del suo destino

Roger Waters canta 'Wish You Were Here' per Julian Assange (VIDEO) : Roger Waters era a Londra lunedì e ha partecipato da protagonista alla manifestazione in sostegno di Julian Assange che si è svolta davanti al Ministero dell'Interno inglese. Il frontman dei Pink Floyd ha dedicato ad Assange uno dei brani più famosi della band, 'Wish You Were Here', in riferimento esplicito alla detenzione del fondatore di Wikileaks. Roger Waters antimilitarista alla manifestazione per Wikileaks Roger Waters non ha solo cantato ...