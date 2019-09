Il mercato dei dispositivi indossabili intelligenti continua a crescere | con Apple sempre

L'Argentina limita il mercato dei cambi : 21.25 Serve l'autorizzazione per acquistare dollari e per esportarli. Così Buenos Aires vara delle misure per limitare e controllare il mercato dei cambi a seguito della nuova crisi e annuncia di voler riscadenzare il debito. Secondo un decreto presidenziale, la Banca centrale Argentina (Bcra) richiederà autorizzazioni per l'acquisto di valuta straniera e il trasferimento all'estero. Vengono fissate anche delle limitazioni per le operazioni in ...

Spagna - Agenzia dei Medicinali ritira dal mercato farmaco contaminato : sedici bambini hanno contratto la “sindrome del lupo mannaro” : L’Agenzia spagnola per i Medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) ha stabilito il ritiro dal mercato di diversi lotti dell’omeprazolo prodotto dalla Farma-Química Sur SL dopo che sedici bambini che lo hanno assunto hanno contratto la cosiddetta sindrome del lupo mannaro. Si tratta del principio attivo utilizzato per curare il reflusso acido e l’indigestione: alcune pasticche di questo farmaco però, sono risultate contaminate da ...

Futuro Dybala - le indicazioni di calciomercato dei bookmakers : A tenere banco in questo finale di calciomercato è anche il Futuro dell’attaccante Paulo Dybala. Esordio vincente per la Juventus nella prima giornata di campionato, i bianconeri si sono imposti sul campo del Parma con il minimo sforzo, 0-1 il risultato finale grazie alla rete di Chiellini, dal primo minuto nel ruolo di centravanti l’allenatore Maurizio Sarri ha scelto Higuain al posto di Dybala. Per la Joya secondo gli ...

Sul numero di settembre - Al mercato dei ricambi falsi : Un traffico fiorente, sovente collegato ad altre attività criminali: è quello dei componenti auto contraffatti. Spesso in arrivo dalla Cina e da altri Paesi dellEstremo Oriente, sbarcano nei nostri porti e aeroporti e vengono immessi nel circuito di ricambisti e officine, talvolta a insaputa dei clienti, coi rischi che ne conseguono per la sicurezza delle vetture che li montano. Su tanti canali e per tutti i brand. Ma anche sul web e sui canali ...

Paratici : «Dybala non è in panchina per il mercato. Icardi? Contenti dei nostri attaccanti» : Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport poco prima del debutto in Serie A contro il Parma. “La presenza in panchina di Dybala non è legato al mercato. Lui è il numero 10 della Juventus. Siamo Contenti che sia con noi. De Ligt e Rabiot in panchina? È successo spesso, anche con Allegri, che i nuovi hanno cominciato in panchina”. «Icardi? Siamo Contenti degli attaccanti che abbiamo. Potete interpretare ...

Libero : E’ il mercato dei direttori sportivi. Sono nuovi e fanno i duri per affermarsi : E’ l’estate dei direttori sportivi e dei dirigenti addetti alle trattative, scrive Claudio Savelli su Libero. Un tempo erano i calciatori a dettare le regole del calciomercato, e i direttori sportivi badavano ciascuno ai suoi affari senza disturbare gli altri. Oggi non più. Il motivo? Si tratta di dirigenti nuovi e le novità rompono le abitudini. E così, soprattutto in Italia, i ds hanno ingaggiato una guerra fatta di mosse e ...

Calciomercato Milan news/ Moggi boccia il mercato dei rossoneri - ultime notizie - : Calciomercato Milan, Moggi non è convinto e suggerisce ai tifosi rossoneri di non farsi troppe illusioni in vista del campionato.

Il mercato mondiale dei supplementi dietetici dà il benvenuto alla stella nascente di GLYMATE : - GLYMATE™ è un supplemento dietetico per l'intensa rigenerazione cellulare che beneficia il c[...]

Dal mercato invernale stop ai parenti-agenti. Parte il registro dei procuratori : Sono sempre più i calciatori che decidono di farsi rappresentare da persone di famiglia. Così, sempre più spesso, al posto di agenti professionisti troviamo papà, mamme, fratelli, mogli. Un fenomeno che però è destinato a scomparire con l’entrata in vigore del registro degli agenti sportivi. La deadline è il 31 dicembre. Se non ci fosse stata la proroga di sei mesi, il nuovo regolamento sarebbe stato in vigore già in questa sessione di ...

Spettatori e mercato audiovisivo : quanto incide la pirateria sull’industria dei contenuti? : quanto è ancora diffuso il fenomeno della pirateria audiovisiva in Italia? Quali sono i contenuti più visti illegalmente?Tre anni di studi ed analisi, condotti da Ipsos per FAPAV, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, hanno consentito di delineare uno scenario preciso e completo sulle abitudini degli italiani in tema di pirateria audiovisiva.Innanzitutto, le dimensioni: la pirateria è una ...

Diretta Carrarese Fermana/ Streaming video e tv : il mercato estivo dei marmiferi : Diretta Carrarese Fermana: info Streaming video e tv del match, sfida del primo turno preliminare della Coppa Italia, oggi 4 agosto 2019.

Texas - 21enne spara dentro un supermercato : 20 morti e 26 feriti - anche dei bambini. Fbi apre fascicolo per “terrorismo interno” : È di 20 morti, tra cui alcuni bambini, e 26 feriti il bilancio della strage a El Paso, Texas, dove un uomo, il 21enne Patrick Crusius, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore della sparatoria all’interno di un supermercato Walmart nel complesso commerciale di Cielo Vista. Le autorità seguono la pista del crimine d’odio dopo essere entrati in possesso di un suo manifesto suprematista che porterebbe le indagini in ...

