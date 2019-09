“Fondi per i disabili usati per comprare cellulari e computer” Catanzaro | denunciati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) I fondi per i? Venivano utilizzati perelettrodomestici, smartphone, computer di ultima generazione, giocattoli, cosmetici, strumenti musicali e addirittura una cucina. È quanto ha scoperto la Guardia di finanza, coordinata dalla Procura di, nell’ambito di un’indagine che ha portato a due denunce e a un sequestro di beni immobili per 262mila euro. L’inchiesta del procuratore Nicola Gratteri e del pm Anna Chiara Reale riguarda un’associazione senza fini di lucro di San Sostene, un paesino vicino a Soverato. La onlus, gestita da due coniugi, aveva il compito di fornire ospitalità e assistenza presso un centro socio-riabilitativo diurno a 17 persone diversamente abili. Dietro un irreprensibile apparato contabile e documentale “di facciata”, artificiosamente predisposto, però, l’associazione attuava un sofisticato meccanismo di frode. In sostanza, stando alle ...

