Fiducia anche dal Senato per il Conte 2 | 169 i sì | 133 i no Ma due voti in meno rispetto

Il governo Conte II ottiene la Fiducia anche al Senato : 169 i sì - due in meno del governo Conte I : Il leader della Lega attacca il premier: «anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

Fiducia - ok al governo Conte bis anche al Senato : 169 voti favorevoli : L'esecutivo Conte bis, composto da Pd-M5S e Leu, ha ottenuto la Fiducia nell'Aula del Senato: con 169 sì, 133 no e 5 astenuti parte il nuovo governo. Hanno espresso la loro contrarietà al governo giallo-rosso Lega, FdI e FI. Salvini commenta su Twitter: "10 settembre, giornata del tradimento".

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano anche saluti romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Giuseppe Conte - sondaggio Ixé : Fiducia a livelli record - anche tra gli elettori Pd. Le cifre : Luna di miele, per Giuseppe Conte. A un passo dal suo bis a Palazzo Chigi, il presunto avvocato del popolo grillino continua ad incassare un clamoroso successo, a tratti inspiegabile. Successo che viene certificato da un sondaggio Ixé proposto a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai

Daniela Santanchè - brutto sospetto su Berlusconi : "Cosa potrebbe fare nel giorno della Fiducia a Conte" : Daniela Santanchè, nonostante ad oggi sieda tra i banchi di Fratelli d'Italia, conosce bene Silvio Berlusconi (l'imprenditrice ha infatti militato a lungo in Forza Italia). "Per Forza Italia credo sia arrivato il momento di fare chiarezza: personalmente non mi sento di escludere che alla fine decida

Spagna - Sanchez a re Felipe : “La sFiducia tra Psoe e Podemos continua ed è reciproca”. Senza accordo entro settembre si andrà al voto : Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, lo ha confermato anche di fronte a Felipe VI: “La sfiducia tra Psoe e Podemos continua ed è reciproca“. Parole che testimoniano come non siano stati fatti passi avanti dopo la doppia bocciatura con cui, a fine luglio, il Congresso ha impedito la formazione di un governo socialista in Spagna. In quell’occasione, determinante è stata l’astensione dei deputati della forza guidata ...

Mediaset - Fiducia sul 2019 anche grazie alla Champions : L’amministratore delegato di Publitalia 80, Stefano Sala, si dice fiducioso sull’andamento della raccolta pubblicitaria di Mediaset per i prossimi mesi del 2109, grazie anche all’accordo raggiunto con Sky per trasmettere una partita in chiaro di Champions League per la stagione 2019-2020. «Presentiamo un’offerta di prodotto in autunno solida, un modello incentrato sull’autoprodotto corroborato dagli ottimi ...

Pedro Sánchez ha perso un altro voto di Fiducia : Il leader dei Socialisti spagnoli non ha raggiunto la maggioranza: ora si rischia di dover votare di nuovo

Spagna - Sanchez bocciato a voto Fiducia : 15.50 Il leader socialista Pedro Sanchez non ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere l'incarico a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al congresso. Ottenendo 124 voti a favore e 156contrari, con 66 astenuti, ha perso l'investitura a premier. Cruciale l'astensione di Podemos di Pablo Iglesias, con il quale non è stato raggiunto un accordo per un governo di coalizione delle forze di sinistra, nonostante gli intensi ...

Spagna - Sanchez perde primo voto Fiducia : 17.30 Il premier spagnolo Sanchez non ha passato il primo voto di fiducia. Il leader socialista ha ottenuto 124 voti a favore e 170 contrari, mentre gli astenuti sono stati 52. Giovedì è programmato un nuovo voto: a Sanchez basterà la maggioranza semplice per essere incaricato premier. La sinistra radicale di Podemos si è astenuta. "Un gesto per facilitare i negoziati", spiega la portavoce, lasciando aperto uno spiraglio per trovare un ...

Renzi chiede sFiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Salvini a Di Maio : «La Fiducia è finita anche sul piano personale» : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Per Salvini è venuta meno la Fiducia tra gli alleati di governo. E anche quella personale : "Sì, purtroppo sì. anche personale, perché io mi sono fidato per mesi e mesi". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse venuta meno la fiducia tra alleati di governo. Ma si può ricucire? "Tutto è possibile. Io speravo che dopo il 26 maggio si placassero le polemiche", ha replicato il ministro dell'Interno. E a chi gli chiedeva come veda l'ipotesi di votare in autunno ha risposto: "Faccio il ministro dell'Interno. Sono ...