Concorsi sanità per OSS | farmacista e tecnico biomedico | c v settembre - ottobre

Concorsi Croce Rossa Italiana e Istituto Superiore di Sanità : domande entro settembre : Attualmente, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di nuove figure competenti con il compito di medico e di collaboratore tecnico enti di ricerca, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Posizioni aperte a settembre La Cri ha aperto una graduatoria valida per 12-18 mesi rivolta a profili competenti in funzione di medico ...

Concorsi Oss e dirigente delle professioni sanitarie : inoltro domande a settembre : L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fondazione Emilia Muner De Giudici e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'immissione di nuove risorse professionali con la carica di operatore socio sanitario Oss e di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, da dislocare mediante i propri organismi ...

Concorsi assistenti sociali e operatori socio sanitari : invio cv a settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso due bandi di concorso pubblico, a nome del Comune di Marcheno e dell'Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a figure qualificate con l'incarico di istruttore direttivo assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da dislocare presso le aree collocate sul territorio nazionale.. Bando di Concorso a ...

Pensioni quota 100 e Concorsi : in uscita 35 mila prof - 100.000 nella sanità fino al 2021 : Arrivano i primi dati ufficiali riguardanti il numero dei dipendenti della Pubblica amministrazione in uscita con la pensione anticipata a quota 100. Agosto è, infatti, il mese in cui iniziano le uscite da lavoro degli statali con le Pensioni a quota 100, settembre sarà la volta dei docenti e del personale della scuola. Dunque se finora i numeri hanno riguardato esclusivamente i lavoratori del settore privato per il meccanismo delle finestre ...

Concorsi Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute : cv ad agosto-settembre : Attualmente, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto e per il conferimento di una borsa di studio presso il dipartimento di ambiente e Salute. Bando di concorso ad agosto L'Iss ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da avvalersi tramite il ...

Concorsi ricercatori - collaboratori sanitari - tecnici e amministrativi : invio cv ad agosto : Attualmente, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale-IZSLER “Bruno Ubertini” hanno promulgato numerosi bandi di concorso pubblico, per il conferimento di vari posti di lavoro con il ruolo di ricercatore, collaboratore sanitario, collaboratore tecnico e collaboratore amministrativo, da disporre presso le proprie strutture. Bando di Concorso ad agosto L'INGV ha bandito una selezione pubblica, ...

Concorsi Oss 2019 : tutti i bandi per operatori socio sanitari : Quest’anno sono tante le opportunità per lavorare come OSS negli ospedali pubblici italiani. In questa pagina puoi trovare tutti i Concorsi OSS 2019 dedicati a operatori socio sanitari con e senza esperienza, oltre ai requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi. Concorsi Oss: requisiti generali In primis, per candidarsi a un concorso pubblico bisogna esser certi di possedere alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana o ...

Concorsi sanità per biologo - tecnico biomedico e farmacista - scadenze in agosto : Sono attualmente attivi alcuni Concorsi pubblici in campo sanitario, in particolare sono previste assunzioni per la professione di biologo e di tecnico biomedico e invece una borsa di studio per un farmacista. I bandi sono stati emanati precisamente dall'AULSS n.8 Berica di Vicenza per il ruolo di biologo, dall'Azienda Socio Sanitaria di Lecco per il ruolo di tecnico biomedico e dall'Azienda Sanitaria di Vercelli per quanto riguarda la borsa di ...

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi : 51 posti nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione di 51 unità nelle Asl dell’Emilia Romagna. Le figure ricercate: 17 Assistenti Amministrativi, categoria C; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa. In questo articolo ...

Via a Concorsi nella Sanità per 2.200 professionisti : Si sbloccano i concorsi nella Sanità siciliana. Due 'concorsoni' per riportare in Sicilia circa 1600 professionisti, tra infermieri e operatori socio sanitari. E' la manovra di mobilita', regionale e interregionale, programmata dal governo retto da Nello Musumeci e messa in atto dalle Asp di Palermo e Catania, rispettivamente per i Bacini occidentale e orientale della Sicilia, che proprio ieri hanno emanato le delibere avviando cosi' le ...