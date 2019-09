Caduta Libera | “la profezia di Gerry Scotti” | quello che dice al campione a inizio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Potremmo chiamarla “ladiScotti“. Lunedì 9 settembre, durante l’ennesima puntata di(non più Splash), il conduttore ha provocato il campionissimo, il bagnino bresciano Christian Fregoni: “Da oggi abbiamo introdotto una nuova manche per poter impallinare il. Poi non veniteci a dire che noi facilitiamo i campioni (…) Christian, stai attento: c’è una manche nuova dove gli altri ti possono sparare e se ti sparano bene, ti fregano”. Tempo trenta minuti e il 27enne,in carica da 39 puntate, è stato impallinato sul serio. Christian è caduto nella botola per non aver saputo rispondere a una domanda su Gubbio (“La città abitata dagli eugubini”), cedendo così il titolo diallo sfidante Simone Praticò, un 25enne di Reggio Calabria neolaureato in management dello sport. “Il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel ...

